L’ex tennista ha affermato che in occasione del torneo di Parigi, Sinner affronterà tutti gli avversari. Ha commentato che oggi il livello del giocatore è superiore rispetto al suo passato, anche se il caldo potrebbe rappresentare un ostacolo. Ha ricordato la sua finale del 1984 a Roland Garros, persa dopo aver vinto i primi due set.

Tutte le volte che parla di Parigi, il torneo della più grande delusione in carriera, la finale persa nel 1984 contro Lendl dopo essere stato in vantaggio di due set con una memorabile lezione di tennis d’attacco, è come se una lama gli si infilasse nel petto. Un amore interrotto sul più bello. Ma dopo più di quarant’anni, i ricordi evaporano: a restare, invece, è l’occhio sempre acuto di John McEnroe, adesso uno dei volti del tennis di Warner Bros. Discovery, che in Italia trasmette il Roland Garros in esclusiva su Eurosport, Hbo Max e Discovery+. The Genius possiede ovviamente il carisma, la competenza e la profondità di pensiero per diventare un osservatore privilegiato dello Slam francese che si concluderà il 7 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McEnroe: "A Parigi sarà Sinner contro tutti. Io rispetto a oggi giovavo al rallentatore, però..."

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