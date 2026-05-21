Jannik Sinner sarà oggi a Parigi | primo allenamento con un giocatore in grande ascesa

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Parigi, Jannik Sinner si troverà sul campo per il suo primo allenamento del torneo di Roland Garros. La sessione sarà con un avversario in rapida ascesa nel circuito internazionale. Sinner, attualmente tra i migliori tennisti al mondo, si prepara a confrontarsi con avversari di alto livello nel corso del torneo. La sua presenza nella capitale francese segna l’inizio di una nuova sfida sulla terra battuta. La giornata prevede anche incontri di preparazione e sessioni di allenamento ufficiali.

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Jannik Sinner inizierà ufficialmente quest’oggi la sua campagna al Roland Garros. Il numero 1 del mondo, dopo alcuni giorni trascorsi in famiglia a Sesto Pusteria per ricaricare le energie in seguito al trionfo agli Internazionali d’Italia, darà il via all’avventura parigina, obiettivo dichiarato della sua stagione. Il Major francese ha un significato particolare per Jannik. Ancora viva è infatti la sconfitta dello scorso anno contro Carlos Alcaraz: una sfida in cui l’azzurro non riuscì a concretizzare tre match-point, sprecando diverse occasioni per chiudere l’incontro prima dell’epilogo al super tie-break del quinto set. Il Roland Garros rappresenta inoltre l’unico Slam ancora assente nella collezione di Sinner, già vincitore due volte agli Australian Open e capace di imporsi anche a Wimbledon e agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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