Alle 14:30 si è svolto un incontro tra i rappresentanti sindacali e la direzione di una storica azienda locale, attiva da più di 30 anni. L'incontro, durato oltre due ore, ha confermato la volontà di procedere con la chiusura dell’azienda in liquidazione. Le sigle sindacali hanno partecipato per discutere della situazione, senza ottenere cambiamenti rispetto alla decisione di chiusura.

È iniziato alle 14.30 ed è durato oltre due ore il confronto tra le tre sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil con la direzione della Mazzotti srl di via Dismano, 138, storica realtà presente sul territorio ravennate da oltre 30 anni. Nel 2017, l’azienda è stata assorbita dalla multinazionale americana John Deere, che lo scorso 5 maggio ha annunciato la volontà di procedere con la messa in liquidazione del sito produttivo e l’intenzione di avviare le procedure di licenziamento collettivo. "L’azienda – spiega Elena Cecchi di Fiom Cigl Ravenna – è stata irremovibile sull’intenzione di chiudere il sito produttivo nonché la Mazzotti srl. Per il resto, le volontà della proprietà non sono ancora chiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mazzotti srl in liquidazione. Vertice tra sindacati e direzione: "Confermata la volontà di chiudere"

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