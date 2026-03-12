Sciopero alla Aim Srl di Lecce sindacati contro la gestione aziendale

Nello stabilimento Aim srl di Lecce, ex Alcar, si sono svolti scioperi promossi dai sindacati contro la gestione aziendale. Le proteste si sono verificate nelle ultime settimane e coinvolgono i lavoratori della zona industriale della città. La situazione ha portato a momenti di tensione tra le parti, con le attività produttive interrotte in diverse occasioni.

Blocco immediato dello straordinario e delle forme di flessibilità, venerdì un'ora di astensione in ciascuno dei tre turni. Fim Cisl e Fiom Cgil denunciano il clima interno allo stabilimento LECCE – Sono settimane di tensione nello stabilimento Aim srl, l'ex Alcar, che si trova nella zona industriale di Lecce. Le segreterie provinciali di Fim Cisl e Fiom Cgil hanno proclamato il blocco immediato dello straordinario e di ogni forma di flessibilità e per domani, venerdì, uno sciopero di un'ora in ciascuno dei tre turni di lavoro. Nel comunicato con cui annunciano lo sciopero, le organizzazioni sindacali parlano apertamente di un modello gestionale foriero di un crescente malcontento tra i lavoratori.