scontri tra tifosi con bastoni e sassi

Ieri pomeriggio a Cesena si sono verificati scontri tra tifosi, con l’uso di bastoni e sassi. Diversi individui si sono affrontati in viale davanti allo stadio, causando paura tra i passanti e l’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle ferite o sui numeri degli arresti. La situazione è stata rapidamente gestita per ripristinare la calma nella zona.

La violenza fuori dallo stadio torna, purtroppo, protagonista a Cesena. Ieri pomeriggio, in viale Oberdan, poco prima del fischio di inizio del match tra Cesena e Catanzaro, una lite feroce a colpi di bastone, tavolini che volavano, lancio di sedie e sassi, si è consumata per strada davanti a residenti, passanti e ciclisti attoniti e spaventati. Nessun ferito, fortunatamente. Ma un inaudito esempio di una cultura di tifo deviato, esploso in uno sfogo brutale che ha coinvolto le due tifoserie. Alcuni supporters calabresi (arrivati in pullman dopo essere atterrati con l’aereo a Bologna) si sono ritrovati in viale Oberdan all’altezza del distributore dell’Eni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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