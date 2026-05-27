Maxi rissa a colpi di sassi e bastoni in stazione | treni colpiti e c' è anche un bimbo di 9 anni ferito

Due gruppi di giovani si sono affrontati mercoledì 27 maggio nella stazione “Parco delle Groane” a Garbagnate Milanese. La lite è degenerata in una rissa con l’uso di sassi e bastoni, causando danni ai treni in sosta e ferendo un bambino di 9 anni. Sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità o sui motivi dello scontro.

Una rissa tra due gruppi di giovani è scoppiata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio presso la stazione ferroviaria “Parco delle Groane” a Garbagnate Milanese. Il parapiglia è scoppiato intorno alle cinque e mezza. I giovani si sono fronteggiati con bastoni e una sassaiola, che ha colpito anche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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