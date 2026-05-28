Maxi appalto in sanità da 3 milioni la sentenza del Tar convalida la classifica per i lavaendoscopi per gli ospedali umbri

Il Tar ha confermato la classifica vincente nell’appalto da oltre 3 milioni di euro per i servizi di disinfezione degli endoscopi negli ospedali umbri. La decisione riguarda il lotto di lavaendoscopi, dopo una lunga battaglia legale. La sentenza ha validato la graduatoria stilata in gara, chiudendo così la disputa legale legata all’affidamento dell’appalto. L’esito determina l’assegnazione definitiva del contratto, che riguarda apparecchiature di alta disinfezione per le strutture sanitarie regionali.

Una complessa battaglia legale si è conclusa con una pronuncia che ridefinisce gli equilibri dell’appalto da 3,1 milioni di euro per il "service" di apparecchiature per l'alta disinfezione degli endoscopi destinato alle aziende sanitarie dell'Umbria. Il Tribunale amministrativo regionale ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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