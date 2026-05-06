La sentenza sulla strage di Corinaldo fughe da ospedali e carabinieri e gli sviluppi sul caso del decesso del piccolo Elijah | le notizie della giornata in un minuto

Oggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza sul processo relativo alla strage di Corinaldo, mentre in altri episodi sono stati segnalati tentativi di fuga di un giovane da un ospedale e dai militari. Inoltre, si sono registrati sviluppi nel caso del decesso del bambino, con nuove informazioni emerse nelle indagini. Un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo aver cercato di evitare un controllo dei carabinieri a bordo di un’auto rubata.