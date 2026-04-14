Gestione della casa albergo per anziani a Baronissi la sentenza del Tar | Appalto regolare
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la regolarità dell'appalto per la gestione della casa albergo per anziani a Baronissi. La decisione riguarda l'affidamento dell'incarico relativo alla struttura denominata
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania blinda l'affidamento della gestione della casa albergo per anziani "San Francesco da Paola" di Baronissi. La Prima Sezione ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa sociale "Progetto 2000", gestore uscente della struttura, confermando.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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