Massimiliano Allegri si avvicina alla guida tecnica del Napoli, grazie all’intervento di Giovanni Manna. Il direttore sportivo ha convinto il presidente del club a puntare sull’allenatore livornese, che sostituirà l’ex tecnico. La decisione è stata presa dopo un incontro tra le parti, con Manna che ha sostenuto la scelta di Allegri. La società ha comunicato l’intenzione di avviare un nuovo progetto tecnico con l’ex tecnico della Juventus.

Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli dopo l’intervento decisivo di Giovanni Manna presso De Laurentiis, che ha scelto il tecnico livornese per il nuovo progetto post-Conte. Allegri-Napoli: il ruolo cruciale di Manna nella scelta. Giovanni Manna ha convinto direttamente il presidente De Laurentiis a puntare su Allegri. Come riportato da Gazzetta.it, l’ex direttore sportivo della Juventus ha fatto da sponsor presso il patron azzurro. I due hanno lavorato insieme proprio a Torino. La mossa arriva dopo settimane di valutazioni che vedevano anche Vincenzo Italiano tra i candidati principali. La decisione finale è stata presa, sebbene rimangano da definire gli ultimi dettagli contrattuali prima della firma ufficiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri al Napoli, decisivo Manna: il ds ha convinto De Laurentiis

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