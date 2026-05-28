L'assistente personale di Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per aver iniettato all'attore la dose fatale di ketamina che ha causato la sua morte nell'ottobre 2023. La sentenza segue le condanne di altre quattro persone coinvolte nel caso. Iwamasa aveva ammesso di aver somministrato la sostanza, che ha portato al decesso dell'attore.

La difesa, sostenendo che Iwamasa avesse agito seguendo le indicazioni dell’attore e temendo di perdere il lavoro in caso di rifiuto, aveva chiesto una pena più lieve: sei mesi di carcere e sei mesi di arresti domiciliari. L’accusa ha invece sostenuto che l'uomo fosse consapevole della lunga lotta di Perry contro le dipendenze e che fosse stato inoltre avvertito dai medici sui rischi dell’autosomministrazione di ketamina. Secondo la procura, l’assistente avrebbe trovato Perry privo di sensi in almeno due occasioni a causa delle reazioni avverse alla ketamina. Nei giorni immediatamente precedenti al decesso, avrebbe aumentato progressivamente le dosi somministrate, fino all’ultima iniezione fatale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matthew Perry, condannato a tre anni e cinque mesi il suo assistente personale Kenneth Iwamasa: fu lui a iniettargli la dose fatale di ketamina

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina

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Assistente di Matthew Perry condannato a 3 anni per la sua morte l.euronews.com/9mTI x.com

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