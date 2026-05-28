Matteo Messina Denaro trovato il tesoro nascosto | di cosa si tratta incredibile

Il denaro proveniente da traffici illeciti avrebbe attraversato confini, società finanziarie e paradisi fiscali, trasformandosi in investimenti immobiliari, holding e capitali distribuiti tra Europa e Caraibi.

Per anni il denaro dei traffici illeciti avrebbe attraversato confini, società finanziarie e paradisi fiscali, trasformandosi in investimenti immobiliari, holding e capitali disseminati tra Europa e Caraibi. Un sistema complesso, costruito secondo gli investigatori per occultare patrimoni enormi e ripulire milioni provenienti dal narcotraffico internazionale. Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno ora acceso un faro su quello che viene descritto come uno dei più importanti circuiti economici riconducibili all’universo finanziario di Matteo Messina Denaro. Un reticolo fatto di società, fondi patrimoniali e attività commerciali che avrebbe consentito negli anni di accumulare e movimentare enormi quantità di denaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro da 200 milioni: così ha nascosto il suo impero economico

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