Dalle Cayman a Palermo | la Dia scova il tesoro nascosto di Matteo Messina Denaro

La Dia di Palermo ha scoperto il patrimonio nascosto di Matteo Messina Denaro, arrestato nel 2023 dopo trent’anni di latitanza e deceduto pochi mesi dopo in carcere. Le indagini hanno portato alla scoperta di beni e denaro provenienti da conti e proprietà nelle Cayman e in Sicilia. La ricerca ha coinvolto attività di intelligence finanziaria e perquisizioni in diverse sedi. Il patrimonio sequestrato comprende somme di denaro, immobili e quote societarie.

. Sequestrati oltre 200 milioni di euro Dopo una lunga indagine, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è riuscita a mettere le mani sul “tesoro” del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato nel 2023 dopo trent’anni di latitanza e morto pochi mesi dopo in carcere per un tumore. Oggi, nel corso di un’operazione internazionale coordinata dalla Dia e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano, sono state arrestate tre persone con l’accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. Contestualmente, sono stati sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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