Matteo Messina Denaro | condannata in appello la figlia dell' amante del boss

La corte d'Appello di Palermo ha condannato a tre anni di carcere Martina Gentile, figlia di una donna che era amante di Matteo Messina Denaro. La sentenza modifica parzialmente il verdetto di primo grado. La decisione riguarda il procedimento giudiziario avviato in seguito alle accuse nei confronti di Gentile. La ragazza è stata giudicata colpevole di una specifica accusa, con la condanna confermata in secondo grado.

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