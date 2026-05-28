Le forze dell'ordine hanno scoperto un patrimonio di circa 200 milioni di euro legato a Matteo Messina Denaro, considerato uno dei latitanti più ricercati. Il tesoro comprende denaro, beni e proprietà immobiliari. Il governatore regionale ha commentato che si tratta di un colpo importante per le organizzazioni criminali coinvolte. La scoperta è avvenuta durante operazioni di polizia mirate a colpire i patrimoni illeciti associati alla criminalità organizzata. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

Scovata e sequestrata una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, stimata in circa 200 milioni di euro. Un maxi bottino accumulato a partire dagli anni ’80 da parte del boss mafioso, deceduto il 25 settembre 2023, pochi mesi dopo l’arresto che ha posto fine alla sua lunga latitanza. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, si è congratulato per l’operazione antimafia che ha portato alla luce i beni frutto di attività illecite. Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, Schifani: “Risultato di grande rilievo” “Esprimo il mio plauso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e alla Guardia di finanza per la straordinaria operazione che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro”, ha dichiarato in una nota Schifani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Messina Denaro, scovato il tesoro della droga da 200 milioni di euro: "Brutto giorno per i mafiosi"

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Matteo Messina Denaro: 30 Anni di Fuga e la Cattura del Boss Invisibile | Storia Completa

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