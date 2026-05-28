Il tesoro di Matteo Messina Denaro ammonta a 200 milioni di euro, nascosto in paradisi fiscali, società offshore e ville sulla Costa del Sol in Spagna. La cifra rappresenta un patrimonio legato al traffico di droga. Le autorità hanno individuato vari beni e conti bancari all’estero, ma non sono stati forniti dettagli sui singoli assets o sulla localizzazione esatta. La ricerca di questi beni prosegue nell’ambito di indagini su traffico di stupefacenti.

Duecento milioni di euro. Un tesoro immenso, nascosto tra paradisi fiscali, società offshore e ville da sogno sulla Costa del Sol, in Spagna. E pensare che è solo una parte del patrimonio segreto riconducibile al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato nel gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza e morto nel settembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Matteo Messina Denaro, ecco il tesoro della droga da 200 milioni

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Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni

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