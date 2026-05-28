Matteo Boniciolli e l' addio ai pro | Udine il rimpianto più grande Sarà stabile in A1? Serve una nuova arena

Matteo Boniciolli ha lasciato il suo ruolo di allenatore dei professionisti. Ha dichiarato che il suo più grande rimpianto riguarda la società di una città, riferendosi probabilmente a Udine. Ha sottolineato la necessità di una nuova arena per il team e ha espresso dubbi sulla stabilità in Serie A1. Boniciolli è noto per il suo stile diretto e decisionista, spesso in contrasto con le opinioni comuni.

Diretto, deciso, spesso in direzione ostinata e contraria. Nello sport tutto è opinabile, i meriti e gli errori, ma a Matteo Boniciolli va riconosciuta la testarda coerenza di essere sempre andato dove lo portava il cuore, tanto da diffondere la sua idea di basket in giro per il mondo.Capo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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