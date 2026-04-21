Braida su Totti | Il rimpianto più grande della mia carriera

Ariedo Braida ha parlato a TuttoSport, soffermandosi sul suo rapporto con Francesco Totti e sulla sua carriera nel calcio italiano. Le sue dichiarazioni si concentrano sul legame tra il mercato e l’identità di Totti con la squadra della capitale. Braida si è soffermato sul “rimpianto più grande” legato al percorso professionale del campione, evidenziando un aspetto legato alla sua esperienza nel mondo del calcio.

Le parole di Ariedo Braida a TuttoSport riportano al centro una delle storie più iconiche del calcio italiano, il legame tra il mercato e l’identità di un campione come Francesco Totti con la As Roma. L’ex dirigente ha raccontato quello che considera senza esitazione il suo più grande rimpianto professionale, non essere riuscito a portare il capitano giallorosso lontano dalla Capitale:”L’ho corteggiato tante volte, sia da ragazzino, sia quando era già un campione affermato. Lui però è sempre stato di parola, non voleva lasciarla la Roma” ha dichiarato Braida. Parole che oggi, viste con gli occhi della storia, rafforzano ancora di più la dimensione di Totti come simbolo assoluto di fedeltà e appartenenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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