Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi di finale di Roland Garros 2026 dopo aver vinto la partita di oggi. Il tennista ha dichiarato di essere soddisfatto della condizione fisica e di aver mosso bene in campo. La sua prestazione è stata giudicata convincente dagli osservatori, che hanno notato un buon rendimento durante il match. La vittoria lo porta avanti nel torneo, senza ulteriori dettagli sulla partita stessa.

Un brillante Matteo Berrettini si è poco fa guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 al termine di una prestazione convincente. Il romano, sul Philippe Chatrier, ha regolato in tre set (6-4 6-4 6-4) il francese Arthur Riderknech in due ore e diciassette minuti, ritrovando una condizione fisica e mentale che mancava da troppo tempo. Al prossimo turno l’ex finalista di Wimbledon affronterà l’argentino Francisco Comesaña, in un pezzo di tabellone rimasto incredibilmente privo di teste di serie. Al termine del suo match, Berrettini ha risposto alle domande di Alex Corretja sul campo centrale: “Sono ovviamente molto contento, è stato un bel viaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Contento della condizione fisica, mi sono mosso molto bene”

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