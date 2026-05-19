L’atletica italiana si prepara a recuperare uno dei suoi atleti più noti, con segnali positivi arrivati dai test in allenamento. Le ultime dichiarazioni indicano che le prestazioni del velocista durante le sessioni di preparazione sono molto soddisfacenti, e la condizione fisica sembra stabile e forte. Dopo un periodo di assenza dalle competizioni ufficiali, si attendono aggiornamenti sul suo rientro in pista, mentre gli addetti ai lavori osservano con attenzione i prossimi passi.

L’atletica italiana sta per ritrovare uno dei suoi grandi campioni. Il ritorno in gara di Marcell Jacobs è stato uno dei temi trattati nell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma di Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, che ha visto ospite Sergio Baldo, attuale direttore tecnico delle Fiamme Oro per il settore atletica e dal gennaio 2025 presidente della FIDAL Veneto. Uno sguardo anche al momento dell’atletica azzurra e anche su un altro campione come Mattia Furlani. Fiamme Oro che stanno puntando molto sui giovani, come si vede dall’arruolamento di Margherita Castellani, Laura Frattaroli, Clarissa Vianelli e Vittorio Ghedina: “ Sicuramente è un dato di fatto che l’atletica italiana è fatta di giovani molto promettenti e che stanno ottenendo risultati importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sergio Baldo: “I riscontri di Marcell Jacobs in allenamento sono molto buoni. La condizione fisica c’è”

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