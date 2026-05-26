Luciano Darderi ha superato il primo turno del Roland Garros, battendo Sebastian Ofner in tre set con i punteggi 7-6, 6-2, 6-3. Dopo un inizio difficile nel primo set, riesce a gestire meglio la partita e a chiudere in modo convincente. Ha dichiarato di essere in buona condizione fisica, grazie anche al fatto di aver giocato solo tre set complessivi. Il tennista prosegue nel torneo in attesa del prossimo avversario.

Luciano Darderi rischia di complicarsi la vita nel primo set, poi esce fuori alla distanza e regola l’austriaco Sebastian Ofner per 7-6 6-2 6-3 accedendo al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro, testa di serie n.14 del tabellone, tornerà in campo giovedì per affrontare il temibile argentino Francisco Comesaña con in palio il pass per i sedicesimi di finale nello Slam parigino. “ Nel primo set ero un po’ stanco, faceva troppo caldo, poi nel secondo mi sono ripreso. A volte quando fai il break è difficile confermarlo, c’è un po’ di tensione, può succedere. Il mio nervosismo ad inizio partita? Ci sono questioni personali che non posso raccontare, però nel primo set ero un po’ nervoso e faceva caldo “, dichiara il n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi avanza al Roland Garros: “Per fortuna ho giocato solo tre set, fisicamente sto bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un grande, grande WAWRINKA anche a 40 anni; MUSETTI batte Sonego e Sinner ancora facile

Notizie e thread social correlati

Novak Djokovic: “Sinner è stato impressionante, ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros”Prima del Roland Garros 2026, Novak Djokovic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, definendola impressionante.

Luciano Darderi inizia bene al Roland Garros: vittoria di personalità con OfnerLuciano Darderi ha vinto il suo match di esordio a Roland Garros, superando in tre set Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6(5), 6-2, 6-3.

Temi più discussi: Atp Amburgo, Darderi-Burruchaga LIVE su Sky Sport Tennis; Tennis: esordio ok ad Amburgo, Darderi agli ottavi; Tennis: esordio ok ad Amburgo, Darderi agli ottavi. Cobolli subito fuori; ATP Amburgo: Darderi riparte dopo Roma con una vittoria su Burruchaga.

Vince Luciano Darderi L'azzurro batte Ofner in tre set e avanza al secondo turno Guarda il #RolandGarros 2026, su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com

Luciano Darderi avanza al Roland Garros: Per fortuna ho giocato solo tre set, fisicamente sto beneLuciano Darderi rischia di complicarsi la vita nel primo set, poi esce fuori alla distanza e regola l'austriaco Sebastian Ofner per 7-6 6-2 6-3 accedendo ... oasport.it

Luciano Darderi inizia bene al Roland Garros: vittoria di personalità con OfnerMissione compiuta per Luciano Darderi all’esordio nel Roland Garros 2026. L’italo-argentino ha superato in tre set l’austriaco Sebastian Ofner con il ... oasport.it