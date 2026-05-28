Matteo Arnaldi | Facevo fatica a camminare Cagliari e Roma mi hanno spinto Sinner? Ci motiva

Matteo Arnaldi ha dichiarato di aver avuto difficoltà a camminare a causa di problemi fisici, che sono stati affrontati grazie alle competizioni a Cagliari e Roma. Ha aggiunto che la presenza di Jannik Sinner rappresenta una fonte di motivazione per lui. L’atleta si è aperto sui propri ostacoli e sui stimoli che lo spingono a continuare nel tennis.

Matteo Arnaldi si racconta ai microfoni di fanpage dopo i problemi fisici che lo hanno frenato e non poco. Dalle emozioni del Foro Italico e di Cagliari, fino alle riflessioni su Jannik Sinner e sul nodo montepremi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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