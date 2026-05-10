Samuele Maragliano speaker della Sampdoria | Facevo eventi e mi hanno notato Dopo un giorno era fatta

Samuele Maragliano, noto come speaker della Sampdoria, ha raccontato il suo percorso che lo ha portato dal partecipare a eventi pubblici al diventare voce ufficiale della squadra. Ha spiegato che è stato notato durante un evento e che in poco tempo l’accordo è stato siglato. La sua esperienza è stata condivisa in un’intervista rilasciata a Fanpage, dove ha parlato del suo rapporto con i tifosi e l’importanza dell’identità della squadra.

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