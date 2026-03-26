Hamilton spiega la svolta in Ferrari | Facevo richieste troppo costose per la SF-26 mi hanno ascoltato
Lewis Hamilton ha dichiarato che il cambiamento in Ferrari nel 2026 deriva dal fatto che, per la prima volta, la squadra ha ascoltato le sue richieste che in passato risultavano troppo costose. Secondo il pilota, queste modifiche si sono viste con la SF-26, mentre la Mercedes mantiene un vantaggio rispetto alla scuderia italiana. La trasformazione in Ferrari si sarebbe verificata in seguito alle richieste avanzate nel 2025.
Lewis Hamilton spiega perché in Ferrari è cambiato tutto nel 2026: la SF-26 recepisce le richieste troppo costose ignorate nel 2025, ma la Mercedes resta davanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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