Hamilton spiega la svolta in Ferrari | Facevo richieste troppo costose per la SF-26 mi hanno ascoltato

Lewis Hamilton ha dichiarato che il cambiamento in Ferrari nel 2026 deriva dal fatto che, per la prima volta, la squadra ha ascoltato le sue richieste che in passato risultavano troppo costose. Secondo il pilota, queste modifiche si sono viste con la SF-26, mentre la Mercedes mantiene un vantaggio rispetto alla scuderia italiana. La trasformazione in Ferrari si sarebbe verificata in seguito alle richieste avanzate nel 2025.