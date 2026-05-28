Matteo Arnaldi ha vinto contro Stefanos Tsitsipas al Roland Garros con il punteggio di 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2. La partita si è conclusa dopo quattro set. Arnaldi si è qualificato per il prossimo turno del torneo. In questo incontro, ha prevalso sui colpi dell’avversario nel quarto set, chiudendo con un parziale di 6-2. La vittoria permette all’italiano di avanzare nel tabellone. I prossimi avversari di Arnaldi saranno annunciati nelle prossime fasi del torneo.

Matteo Arnaldi ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al Roland Garros per 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 e può così proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione: il tennista italiano ha regolato il greco, che sulla terra rossa di Parigi si involò sul 2-0 nell’atto conclusivo del 2021 subendo poi la rimonta di Novak Djokovic, e ha fornito una prestazione di forza che fa ben sperare per il prossimo futuro. Quale sarà il cammino futuro del 25enne ligure sul mattone tritato della capitale francese? Si è creato uno scenario decisamente interessante: al terzo turno affronterà il belga Raphael Collignon, che ha sì eliminato lo statunitense Ben Shelton in tre set, ma il numero 62 del mondo non appare un ostacolo insormontabile per il numero 104 del ranking ATP (non ci sono precedenti tra i due giocatori). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi elimina un nobile decaduto e il tabellone sorride: i prossimi avversari al Roland Garros

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