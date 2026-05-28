Un italiano affronta il greco nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas è in corso, con il tennista italiano che cerca di compiere un’impresa contro il favorito. La sfida si svolge sulla terra battuta parigina, con il pubblico che segue con attenzione. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuiti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo ARNALDI a Stefanos TSITSIPAS per un posto in sedicesimi di finale. Il rinato ligure si trova di fronte il finalista del 2022 per non smettere di proseguire la risalita in classifica ATP. La vittoria contro Griekspoor in 4 parziali, con il semi miracolo ottemperato nel tie break del terzo parziale quando il ligure ha rimontato da 2-6 per chiudere 8-6 in suo favore, ha confermato il risultato di dodici mesi fa. Il miglior Roland Harros di Arnaldi però recita un ottavo di finale, era il 2024, e a fermare la corsa fu proprio il greco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il nobile decaduto greco

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