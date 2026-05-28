Mattea Conforti | In The Testaments ho scoperto quanto Gilead assomigli al mondo reale

In “The Testaments”, la serie sequel di “The Handmaid's Tale”, l’attrice interpreta uno dei personaggi più oscuri e sorprendenti. La narrazione si concentra su come Gilead rifletta aspetti del mondo reale, secondo quanto dichiarato dall’attrice. La storia si svolge in un contesto distopico in cui i personaggi affrontano situazioni di oppressione e controllo, con un focus sui ruoli e le dinamiche di potere. La serie approfondisce le caratteristiche e le implicazioni di questa società totalitaria.

Interpreta uno dei personaggi più oscuri e sorprendenti in “The Testaments”, la serie sequel di “The Handmaid's Tale”. Ha solo 20 anni ma ha alle spalle già una lunga carriera, specialmente nel mondo del musical - è stata, infatti, la giovane Anna nella rappresentazione di Forzen a Broadway. 🔗 Leggi su Today.it

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The Testaments Season 1 Episode 7 Review: Daisy Flashbacks with...RITA from The Handmaid's Tale!

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