La nuova serie televisiva, intitolata «The Testaments», debutta l’8 aprile su Disney+. Si tratta di un sequel de «Il racconto dell’ancella» e presenta tre trame collegate tra loro. La narrazione approfondisce le origini di Gilead, la teocrazia autoritaria ambientata in un futuro prossimo negli ex Stati Uniti. La storia si ispira al romanzo scritto nel 1985 da Margaret Atwood.

e le origini di Gilead, la teocrazia totalitaria distopica ambientata in un futuro prossimo negli ex Stati Uniti, descritta nel romanzo di Margaret Atwood del 1985. Il romanzo che Margaret Atwood ha scritto nel 2019, sulla carta, dovrebbe essere un sequel del suo più famoso, Il racconto dell'ancella. Di fatto, The Testaments è ambientato quindici anni dopo le vicende narrate in quel libro, che le ha dato fama. Eppure, non racconta molto oltre il finale noto. The Testaments, da cui Disney+ ha tratto un'altra serie televisiva, pronta a debuttare sulla piattaforma mercoledì 8 aprile, usa un espediente narrativo per tornare alla fine del ventesimo secolo, nel mezzo della teocrazia totalitaria che ha sovvertito l'ordine degli Stati Uniti d'America. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «The Testaments», la nuova serie tv che racconta le origini di Gilead

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