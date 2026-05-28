Mattarella nomina Patrizia Zucchi ad di Socogas tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro
Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche Patrizia Zucchi, amministratrice delegata di Socogas. La nomina è stata ufficializzata recentemente e comprende altri professionisti di diversi settori. La lista viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La designazione avviene annualmente, in occasione della festa del 1° maggio. La nomina riconosce il contributo di figure di spicco nel mondo del lavoro e dell’economia nazionale.
C'è anche Patrizia Zucchi nella lista dei 25 Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente ha firmato i decreti su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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