Mattarella nomina Patrizia Zucchi ad di Socogas tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche Patrizia Zucchi, amministratrice delegata di Socogas. La nomina è stata ufficializzata recentemente e comprende altri professionisti di diversi settori. La lista viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La designazione avviene annualmente, in occasione della festa del 1° maggio. La nomina riconosce il contributo di figure di spicco nel mondo del lavoro e dell’economia nazionale.