Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro chi sono | l’elenco completo

Il presidente della Repubblica ha firmato i decreti per la nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le nomine sono state decise su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il coinvolgimento del ministro dell’Agricoltura. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dal Quirinale attraverso una nota. La lista completa dei nominati non è ancora stata resa pubblica.

Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, l’elenco completo. Andronaco Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero. Coin Roberto – Artigianato Orafo – Veneto. Cvetic Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo. Da Ros Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto. D’Amico Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania. Delladio Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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