Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro | c' è anche la palermitana Giusi Vitale ceo di P&V

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del lavoro, tra cui figura la palermitana Giuseppa Vitale, amministratore delegato di Prezzemolo&Vitale. La nomina è stata decisa su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy. La lista comprende figure di rilievo nel mondo imprenditoriale, conferendo loro il riconoscimento ufficiale. La cerimonia di nomina si è svolta recentemente, con le nomine pubblicate ufficialmente.