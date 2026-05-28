Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro | c' è anche la palermitana Giusi Vitale ceo di P&V

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del lavoro, tra cui figura la palermitana Giuseppa Vitale, amministratore delegato di Prezzemolo&Vitale. La nomina è stata decisa su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy. La lista comprende figure di rilievo nel mondo imprenditoriale, conferendo loro il riconoscimento ufficiale. La cerimonia di nomina si è svolta recentemente, con le nomine pubblicate ufficialmente.

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C'è anche la palermitana Giuseppa Vitale, conosciuta come Giusi, amministratore delegato di Prezzemolo&Vitale, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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