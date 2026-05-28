Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro | c' è anche la palermitana Giusi Vitale ceo di P&V
Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del lavoro, tra cui figura la palermitana Giuseppa Vitale, amministratore delegato di Prezzemolo&Vitale. La nomina è stata decisa su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy. La lista comprende figure di rilievo nel mondo imprenditoriale, conferendo loro il riconoscimento ufficiale. La cerimonia di nomina si è svolta recentemente, con le nomine pubblicate ufficialmente.
C'è anche la palermitana Giuseppa Vitale, conosciuta come Giusi, amministratore delegato di Prezzemolo&Vitale, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completoIl presidente della Repubblica ha firmato i decreti per la nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro.
Dal vino all’informatica: i 25 Cavalieri del Lavoro insigniti da MattarellaVenticinque professionisti italiani, tra cui imprenditori e manager, sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica come Cavalieri del Lavoro.
Si parla di: Chiesa e Società, ecco tutte le notizie del 28 Maggio 2026.
Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completoSergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti ... lapresse.it
Chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da MattarellaChi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Sergio Mattarella: tutti i profili degli imprenditori premiati nel 2026. businesspeople.it