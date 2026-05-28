Mattarella nomina i nuovi Cavalieri del Lavoro | ci sono anche due pugliesi

Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui due imprenditori provenienti dalla Puglia. La cerimonia di consegna si terrà nelle prossime settimane. I riconoscimenti vengono assegnati a persone che si sono distinte nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. La lista include professionisti di diversi settori, con le nomine che vengono decise annualmente. La nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per le attività svolte nel campo economico e sociale.

Ci sono anche due imprenditori pugliesi tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta del canosino Sergio Fontana, presidente e amministratore delegato di Farmalabor, e di Giancarlo Negro, leccese, amministratore delegato di Links. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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