Il presidente della Repubblica ha conferito 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, premiando aziende italiane in settori come digitale e agroalimentare. La cerimonia si è svolta al Quirinale, con la consegna delle onorificenze a rappresentanti di imprese che si sono distinte per risultati e innovazione. Tra i premiati, alcune realtà hanno ottenuto riconoscimenti per il contributo allo sviluppo economico e alla competitività del paese. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Dal digitale all’agroalimentare, premiate da Mattarella al Quirinale 25 eccellenze dell’imprenditoria italiana che rappresentano innovazione, tradizione e sviluppo del Made in Italy Le nuovenomine del 2026 rappresentano uno spaccato significativo dell’economia italiana:dall’industria manifatturiera all’agroalimentare, dalla farmaceutica all’informatica, fino alla grande distribuzione e alla ristorazione. Un riconoscimento che attraversa l’intero territorio nazionale e valorizza sia storiche realtà industriali sia aziende capaci di innovare nei mercati internazionali. Tra i settori maggiormente rappresentati spiccano l’industria alimentare, la meccanica, la siderurgia, la tecnologia e il terziario avanzato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: premiata l’eccellenza dell’impresa italiana

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