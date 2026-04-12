Mps | elenco liste e nomina del presidente nuovi chiarimenti della Banca in vista dell’assemblea

Nell’attesa dell’assemblea prevista per mercoledì 15 aprile 2026, la banca ha reso noti i dettagli sulle liste dei candidati e sulla nomina del nuovo presidente. La comunicazione ufficiale fornisce chiarimenti riguardo alle procedure di voto e alle candidature ammesse. La riunione rappresenta il primo appuntamento in cui si applicheranno le nuove modalità di nomina e le regole stabilite dal consiglio di amministrazione.

“Con riferimento al comunicato stampa dello scorso 24 marzo – si legge- Banca Monte dei Paschi di Siena precisa, che l’ ordine dei candidati in esso contenuto costituisce un suggerimento funzionale a orientare la votazione individuale dei soggetti inclusi nella lista del Consiglio di Amministrazione uscente. Pertanto, ove la Lista del CDA non risultasse prima, i candidati dovranno essere tratti dalla stessa lista nel loro ordine di presentazione originario. a tali fini, detto ordine di presentazione originario è quello approvato in data 4 marzo 2026 e reso noto, nei termini di legge con comunicato stampa diffuso in pari data”. In merito alla nomina del presidente nel comunicato do Mps si legge che: “con riferimento alla lista presentata da PLT Holding S.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mps: elenco liste e nomina del presidente, nuovi chiarimenti della Banca in vista dell’assemblea Poste Italiane: Mef nomina Rovere presidente, assemblea il 27 aprileIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato ufficialmente la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di... Banca Mps vola nel futuro. Utili record, nuovi mercati. Meloni: Governo fuoriFino a non troppi anni fa, la prospettiva era limitata a una dimensione di àmbito regionale, nella migliore delle ipotesi.