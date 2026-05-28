Mattarella è sempre più pop e sempre più social

Il presidente della Repubblica ha registrato un aumento di popolarità sui social media. Da quando è in carica, ha mantenuto una presenza costante sui canali digitali, che ora si traduce in un incremento di follower e interazioni online. Nonostante alcune criticità, il suo profilo digitale si rafforza, con post e contenuti che coinvolgono un pubblico più ampio rispetto al passato. La sua presenza digitale continua a crescere, rendendolo una figura sempre più visibile anche nel mondo virtuale.

Ma in qualche modo lo è sempre stato da quando è presidente della Repubblica, nonostante l'apparente aria da ingessato costituzionalista Nell’autunno del 2014 già si cominciava a pensare all’elezione del presidente della Repubblica che sarebbe dovuta avvenire nel 2015. L’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi chiese quindi alla ministra Maria Elena Boschi di avere un incontro preliminare con un giudice della Corte costituzionale di cui diversi dirigenti del Partito Democratico gli avevano parlato bene. Boschi tornò entusiasta da quel colloquio, era convinta che potesse essere il candidato ideale. Solo un dubbio persisteva tra alcuni dei collaboratori di Renzi: che quel giurista palermitano, 73enne, fosse troppo austero e ingessato rispetto all’immagine che Renzi voleva offrire di sé. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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13 FEBBRAIO 2026 - MATTARELLA INCONTRA I BIG DI SANREMO LA MUSICA POP CULTURA ITALIANA

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