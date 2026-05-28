Mattarella al MAXXI per l’inaugurazione della mostra ‘Vitalità nell’architettura italiana 1946-2026’

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha partecipato all’inaugurazione della mostra ‘Vitalità nell’architettura italiana 1946-2026’ al MAXXI. L’evento ha visto la presenza di numerosi ospiti e ha celebrato settant’anni di architettura nel paese. La mostra presenta una selezione di progetti e opere realizzate nel corso di questo periodo, evidenziando le evoluzioni e le innovazioni nel settore. La cerimonia si è svolta con un pubblico assorto e appassionato.