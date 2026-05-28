Mattarella al MAXXI per l’inaugurazione della mostra ‘Vitalità nell’architettura italiana 1946-2026’
Il Presidente della Repubblica ha partecipato all’inaugurazione della mostra ‘Vitalità nell’architettura italiana 1946-2026’ al MAXXI. L’evento ha visto la presenza di numerosi ospiti e ha celebrato settant’anni di architettura nel paese. La mostra presenta una selezione di progetti e opere realizzate nel corso di questo periodo, evidenziando le evoluzioni e le innovazioni nel settore. La cerimonia si è svolta con un pubblico assorto e appassionato.
È stata inaugurata oggi al MAXXI alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli ‘Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026’, la grande mostra con cui il Museo nazionale delle arti del XXI secolo rende omaggio all’ ottantesimo anniversario della Repubblica. Un importante progetto espositivo che invita a rileggere il nostro recente passato attraverso la lente dell’architettura, riflettendo sui grandi temi in cui è cresciuta e si è distinta l’Italia democratica. I progetti in mostra restituiscono il racconto di pagine dense della storia – non solo dell’architettura – del nostro Paese, interpretandone le istanze culturali, sociali, economiche e politiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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