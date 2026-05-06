Cina a Tianjin La Traviata è un' opera immersiva nell' architettura italiana

A Tianjin, nella zona Italian Style Area, una cantante ha interpretato il ruolo di Violetta, protagonista dell'opera La Traviata. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha potuto ascoltare la cantante vestita come l'eroina tragica. L'evento ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno assistito a una rappresentazione immersiva dell’opera italiana, con un’attenzione particolare all’ambientazione architettonica che richiama lo stile italiano.

TIANJIN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Vestita come la tragica eroina Violetta, una cantante ha riempito con la sua voce l'animata Italian Style Area. Quest'area, situata nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, è l'unico complesso architettonico dallo stile italiano ben conservato in Asia, testimonianza di una vivace integrazione tra cultura e consumi. L'opera italiana “La Traviata” viene solitamente rappresentata su un palcoscenico teatrale, con scenografie elaborate. Questa volta, durante i cinque giorni di vacanza per il primo maggio, ha superato i confini del teatro, entrando in uno spazio pubblico urbano e trasformando così il quartiere di Tianjin in un teatro all'aperto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina, a Tianjin La Traviata è un'opera immersiva nell'architettura italiana Notizie correlate Esperienza immersiva nell’opera di MonetUn capolavoro digitale della tecnologia 4K a 360°, ’Claude Monet: The Immersive Experience’. Leggi anche: Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cina: struttura nella Binhai New Area di Tianjin punta su riutilizzo dei rifiuti (1); Xiaomi SU7 Ultra: in pista con la berlina da 1.548 Cv; Cina: Tianjin, ex residenza rinnovata di Li Jifu attira visitatori (2); Cina, esplode fabbrica di fuochi artificio: almeno 26 le vittime. Cina, a Tianjin La Traviata è un'opera immersiva nell'architettura italianaTIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Vestita come la tragica eroina Violetta, una cantante ha riempito con la sua voce l’animata Italian ... iltempo.it Cina: Tianjin, ex residenza rinnovata di Li Jifu attira visitatori (1)TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'imprenditore Yin Tao (a sinistra) parla con i turisti all'ingresso dell'ex residenza di Li Jifu nel distretto di Hepi ... italpress.com Deprimente Landini che dice che la Cina è la salvezza per il settore auto in Italia. - facebook.com facebook Usa, Russia, Cina, Turchia. Tutto il mondo conta su un’Europa divisa e debole x.com