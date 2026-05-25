Nel mondo degli uomini le donne della Repubblica Italiana dal 1946 al 2026 | se ne parla mercoledì in Consiglio comunale

Mercoledì 27 maggio alle 18, in Consiglio comunale a Parma, si terrà una discussione basata sul libro di Margherita Becchetti, intitolato ‘Non per bellezza, uomini e donne della lotta partigiana’. L’evento si focalizza sul ruolo delle donne italiane dalla nascita della Repubblica nel 1946 fino al 2026. La conversazione si concentrerà sui contributi femminili durante il periodo della Resistenza e successivamente.

‘Nel mondo degli uomini, le donne della Repubblica Italiana dal 1946 al 2026. Mercoledì 27 maggio, alle ore 18, in Consiglio comunale a Parma si terrà una conversazione a partire dal libro ‘Non per bellezza, uomini e donne della lotta partigiana’ di Margherita Becchetti. Dialogano con l'autrice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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