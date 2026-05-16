Recentemente si è diffusa la notizia secondo cui Gerry Scotti avrebbe dovuto sposarsi, ma lui stesso ha smentito questa informazione. La notizia aveva alimentato voci su un possibile matrimonio, tuttavia il conduttore ha precisato di non aver mai confermato né pianificato tale evento. La notizia si basava su alcune indiscrezioni circolate in rete, ma al momento non ci sono fonti ufficiali che attestino un matrimonio imminente o altre novità in merito alla vita privata di Scotti.

No, Gerry Scotti non si sposa. La notizia circolata nei giorni scorsi, che sembrava essere riferita al popolare conduttore Mediaset, non ha trovato conferma nelle parole del presentatore. In realtà di nozze ha parlato a sorpresa una delle concorrenti de “La ruota della fortuna”, ma la notizia ha ben presto cambiato forma sui social, interessando Scotti e la sua compagna Gabriella Perino. Conduttore amatissimo, padre di Edoardo e nonno affettuoso di tre nipotini, Gerry non ha alcuna intenzione – almeno per il momento – di sposarsi: il ricordo del primo matrimonio fallito è ancora troppo doloroso. "Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: dall’incontro da ragazzini alle nozze mancate

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Chi è Gabriella Perrino e che lavoro fa la fidanzata di Gerry Scotti

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