Pensione di reversibilità ecco cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione | a chi spetta

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la pensione di reversibilità. La sentenza si è concentrata su un caso specifico e ha fornito indicazioni precise sui requisiti e le condizioni per l’assegnazione di questa prestazione. La pronuncia rappresenta un punto di riferimento per interpretare la normativa in materia e definisce meglio le modalità di erogazione in determinate circostanze.

Importante sentenza della Corte di Cassazione, andata a esprimersi su un caso in cui si dibatteva in merito alla pensione di reversibilità. Con l'ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026, gli Ermellini hanno fornito un contributo importante alla giurisprudenza, andando a ribadire un concetto essenziale quando si parla di ripartizione fra coniugi ed ex coniugi: il criterio primario è la durata del matrimonio. Nel caso specifico, le parti entrate in causa si stavano scontrando a seguito della morte di un pensionato. Questi aveva una ex moglie, titolare dell'assegno divorzile, e poi una seconda moglie, sposata in seconde nozze. Entrambe esigevano una quota della pensione di reversibilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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