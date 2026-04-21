La pensione di reversibilità rappresenta una forma di tutela per i familiari del pensionato deceduto, garantendo un sostegno economico sulla base di determinati requisiti stabiliti dall’INPS. Nel 2026, le modalità di accesso e gli importi sono soggetti a aggiornamenti rispetto alle edizioni precedenti. In questa guida si forniscono dettagli su chi può beneficiarne, come funziona e quanto può ricevere, seguendo le normative vigenti.

Guida completa alla pensione di reversibilità: requisiti, importi aggiornati e modalità di richiesta secondo le regole dell’INPS.. Cos’è la pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata ai familiari di un pensionato deceduto. Si tratta, in sostanza, del trasferimento (totale o parziale) della pensione percepita dal defunto ai suoi superstiti. Nel caso in cui il defunto non fosse ancora pensionato ma avesse maturato determinati contributi, si parla invece di pensione indiretta. Chi ha diritto alla pensione di reversibilità. I beneficiari principali sono: Il coniuge (anche separato o divorziato, in presenza di determinati requisiti).🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pensione di reversibilità: chi ne ha diritto, come funziona e quanto spetta nel 2026

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