Il Crystal Palace ha vinto la finale di Conference League a Lipsia, battendo 1-0 il Rayo Vallecano. Il gol decisivo è stato segnato da Mateta. La squadra aveva eliminato la Fiorentina nelle fasi precedenti. Questa vittoria rappresenta il primo titolo europeo del club. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. La finale si è disputata nello stadio di Lipsia.

LIPSIA (GERMANIA) – Il Crystal Palace, che aveva eliminato la Fiorentina, ha conquistato la Conference League, ossia il suo primo titolo europeo con la vittoria per 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale di Lipsia. Jean-Philippe Mateta ha segnato il gol decisivo per lo storico titolo al 51° minuto. Il portiere Augusto Batalla ha respinto il tiro di Adam Wharton, ma la respinta è finita sui piedi dell’attaccante francese, che ha insaccato con freddezza. Il titolo rappresenta un’altra pietra miliare perl’allenatore uscente Oliver Glasner, che l’anno scorso aveva guidato il Palace alla conquista del suo primo trofeo importante, con la vittoria per 1-0 sul Manchester City nella finale di FA Cup. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Conference League: Crystal Palace batte Rayo Vallecano (1-0) nella finale di Lipsia. Gol di Mateta

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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026 FINAL MATCH SCHEDULE CRYSTAL PALACE VS RAYO VALLECANO

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Thread di partita: Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Europa Conference League | Finale | 27 maggio 20:00 BST reddit

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