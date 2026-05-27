Il Crystal Palace vince anche la Conference League Rayo Vallecano battuto in finale | decisivo Mateta
Il Crystal Palace ha vinto la finale della Conference League 2025-2026 battendo il Rayo Vallecano 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Mateta.
Vincendo per 1-0 contro il Rato Vallecano, il Crystal Palace si aggiudica la Conference League 2025-2026. Decisivo il francese Mateta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0: il gol di Mateta regala agli Eagles la famosa vittoria della Conference LeagueIl Crystal Palace ha vinto 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale della Conference League a Lipsia, grazie a un gol di Jean-Philippe Mateta.
Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference LeagueIl match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà per la finale della Conference League 2025-2026.
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