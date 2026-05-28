Il Crystal Palace ha vinto 1-0 la finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, grazie al gol del loro centravanti, Jean-Philippe Mateta. Il classe 1997 ha avuto negli ultimi anni l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli, che nel 2024 lo voleva come sostituto di Victor Osimhen. Il destino ha voluto che Mateta non venisse in Serie A. L’attaccante francese era cercato dalla Juventus a gennaio, ma soprattutto dal Milan, col quale aveva già prenotato le visite mediche, poi non superate. Il Times scrive che pochi mesi dopo è diventato l’eroe del club inglese, nonostante i battibecchi con i tifosi: Jean-Philippe Mateta sarebbe passato al Milan a gennaio, se non fosse stato per delle visite mediche non superate, e riteneva che il Palace mancasse di ambizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mateta fa vincere la Conference al Crystal Palace, il Napoli lo sondò nel 2024 per sostituire Osimhen

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Jean-Philippe Mateta wants to leave Crystal Palace this month

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