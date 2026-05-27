Il Crystal Palace ha vinto 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale della Conference League a Lipsia, grazie a un gol di Jean-Philippe Mateta. La partita si è conclusa con la vittoria degli Eagles, che hanno ottenuto il titolo continentale. La stagione del giocatore si è chiusa con questa vittoria, che ha contribuito al successo della squadra in questa competizione.

2026-05-27 22:58:00 Breaking news: La stagione sulle montagne russe di Jean-Philippe Mateta si è conclusa in gloria aiutando il Crystal Palace a vincere meritatamente sul Rayo Vallecano nella finale della Conference League a Lipsia. Deriso dai tifosi del Palace all’inizio della stagione dopo aver fallito nel portare a termine l’ambito trasferimento all’AC Milan, l’attaccante, ora perdonato, era pronto a dirigere uno storico gol mentre il Palace si assicurava un posto in Europa League l’anno prossimo con il suo primo titolo europeo. Guarda le aquile volare Jean-Philippe Mateta con un gol impagabile porta in vantaggio il Crystal Palace TNT Sport e HBO Max pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0: il gol di Mateta regala agli Eagles la famosa vittoria della Conference League

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CRYSTAL PALACE x RAYO VALLECANO | FINAL da CONFERENCE LEAGUE

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I Glaziers vincono contro il Rayo Vallecano grazie al gol di Mateta ed entrano nella storia vincendo il primo trofeo europeo #Corrieredellosport #CrystalPalace x.com

Discussione sulla partita: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano | Finale di UEFA Europa Conference League reddit

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