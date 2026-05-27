Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0 | il gol di Mateta regala agli Eagles la famosa vittoria della Conference League

Da justcalcio.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Crystal Palace ha vinto 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale della Conference League a Lipsia, grazie a un gol di Jean-Philippe Mateta. La partita si è conclusa con la vittoria degli Eagles, che hanno ottenuto il titolo continentale. La stagione del giocatore si è chiusa con questa vittoria, che ha contribuito al successo della squadra in questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-27 22:58:00 Breaking news: La stagione sulle montagne russe di Jean-Philippe Mateta si è conclusa in gloria aiutando il Crystal Palace a vincere meritatamente sul Rayo Vallecano nella finale della Conference League a Lipsia. Deriso dai tifosi del Palace all’inizio della stagione dopo aver fallito nel portare a termine l’ambito trasferimento all’AC Milan, l’attaccante, ora perdonato, era pronto a dirigere uno storico gol mentre il Palace si assicurava un posto in Europa League l’anno prossimo con il suo primo titolo europeo. Guarda le aquile volare Jean-Philippe Mateta con un gol impagabile porta in vantaggio il Crystal Palace TNT Sport e HBO Max pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

crystal palace 8211 rayo vallecano 1 0 il gol di mateta regala agli eagles la famosa vittoria della conference league
© Justcalcio.com - Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0: il gol di Mateta regala agli Eagles la famosa vittoria della Conference League
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CRYSTAL PALACE x RAYO VALLECANO | FINAL da CONFERENCE LEAGUE

Video CRYSTAL PALACE x RAYO VALLECANO | FINAL da CONFERENCE LEAGUE

Notizie e thread social correlati

Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace espugna il campo dello Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano StrasburgoNella serata si sono svolte le partite di andata delle semifinali di Conference League, con alcune sfide ancora in corso e altre concluse.

Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano StrasburgoLe partite delle semifinali d’andata di Conference League sono in corso, con il Crystal Palace che è in vantaggio contro lo Shakhtar, mentre il...

Temi più discussi: Anteprima finale di Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni della finale di Conference League; Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano quote finale Conference; Dove vedere la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

crystal palace crystal palace rayo vallecanoPagina 3 | Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in tv? Orario e canale della finale di Conference LeagueGlasner e Perez si sfidano nell'ultimo atto del torneo europeo: tutte le info e i canali per seguire la partita ... corrieredellosport.it

crystal palace crystal palace rayo vallecanoDove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in tv? Orario e canale della finale di Conference LeagueGlasner e Perez si sfidano nell'ultimo atto del torneo europeo: tutte le info e i canali per seguire la partita ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web