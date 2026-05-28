A Matera, un progetto chiamato Viva Vittoria coinvolge persone che realizzano lavori all’uncinetto per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Il 29 maggio, le panchine di via Ridola saranno decorate con i lavori realizzati dagli aderenti. L’iniziativa utilizza i fili e i punti di uncinetto per trasmettere un messaggio sociale, trasformando un semplice gomitolo in un simbolo di solidarietà.

? Punti chiave Come può un semplice gomitolo trasformarsi in un messaggio sociale?. Cosa accadrà alle panchine di via Ridola il 29 maggio?. Chi può partecipare al laboratorio senza avere alcuna esperienza tecnica?. Perché l'uncinetto è diventato lo strumento per combattere la violenza?.? In Breve Laboratorio via Ridola venerdì 29 maggio 2026 dalle ore 17 alle 19. Partecipazione aperta a principianti e passanti con proprio gomitolo. Organizzazione curata dall'associazione Volontari Open Culture 2019. Informazioni disponibili all'indirizzo email [email protected]. Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 17 alle ore 19, le panchine in marmo di via Ridola a Matera ospiteranno un laboratorio aperto di uncinetto organizzato dall’associazione Volontari Open Culture 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, uncinetto contro la violenza: un filo per il progetto Viva Vittoria

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