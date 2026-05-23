‘Filo e Filò’ torna l' atelier di lavoro a maglia arricchito da uno spazio dedicato all' uncinetto

Da ferraratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 alle 10.30 presso la biblioteca comunale Bassani di Ferrara si svolgerà il ritorno dell’atelier di lavoro a maglia ‘Filo e Filò’. La sessione includerà anche uno spazio dedicato all’uncinetto, offrendo ai partecipanti nuove opportunità di praticare entrambe le tecniche. L’evento si rivolge a chi desidera dedicarsi a queste attività artigianali e ampliare le proprie competenze creative. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

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Alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara, sabato 23 alle 10.30 torna l'atelier di lavoro a maglia ‘Filo e Filò’, arricchito da uno spazio dedicato all'uncinetto, per ampliare le possibilità creative per tutti i partecipanti. Il laboratorio si rivolge agli adulti che desiderano condividere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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