Il progetto Viva Vittoria finanzia la rinascita delle donne | distribuiti oltre 51mila euro

Dopo circa un anno dall’evento che ha visto migliaia di coperte in maglia colorare piazza Martiri, il progetto Viva Vittoria Novara ha presentato il bilancio sociale della sua attività. In questo periodo, sono stati distribuiti oltre 51.000 euro per sostenere le donne coinvolte, con l’obiettivo di favorire la loro rinascita e autonomia. La iniziativa ha coinvolto la comunità locale e ha tradotto in azioni concrete il sostegno collettivo.

A poco più di un anno dall’evento che ha colorato piazza Martiri con migliaia di coperte in maglia, il progetto Viva Vittoria Novara presenta il bilancio sociale della sua attività, trasformando la solidarietà dei cittadini in percorsi tangibili di libertà e autonomia. Dei 56.800 euro raccolti attraverso l’adozione dei manufatti, ben 51.600 euro (il totale meno le spese organizzative) sono stati destinati a tre realtà fondamentali del territorio novarese impegnate nel contrasto alla violenza di genere: la Cooperativa liberazione e speranza, l’Aied Novara e il Centro antiviolenza area nord novarese. La Cooperativa liberazione e speranza ha investito i propri fondi principalmente nel reinserimento professionale, trasformando lo spazio di via Alcarotti in una lavanderia professionale che oggi dà lavoro a cinque donne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il gran cuore della San Vincenzo. Distribuiti in due anni 7mila euro e oltre 1800 pacchi alimentariTurismo, economia e lavoro con persone e famiglie fragili e nel bisogno sono le facce della stessa medaglia nella San Gimignano, città patrimonio...

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Dalle coperte alle azioni, come Viva Vittoria a Novara ha finanziato percorsi concreti di libertà per donne vittime di violenzaTirocini lavorativi, affitti pagati, patenti di guida conquistate, percorsi psicologici, case riparate e bambini sostenuti. E ancora, acquisto di generi di prima necessità e per il benessere. Tante az ... ticinonotizie.it

Viva Vittoria, da 3mila coperte in piazza alla rinascita concreta di decine di donneUn filo di lana capace di ricucire e ricostruire vite letteralmente spezzate dalla violenza domestica. Tirocini lavorativi, affitti saldati, patenti di guida conquistate, percorsi psicologici e aiuti ... lavocedinovara.com

Viva Vittoria Novara: 51.600 euro per l'autonomia delle donne vittime di violenza - facebook.com facebook