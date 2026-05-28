Massimo Silverio | Col dialetto non voglio essere ermetico ma sincero Vivere solo di musica? Sarebbe un sogno

Massimo Silverio ha dichiarato di voler essere sincero nel parlare del suo rapporto con la musica, senza voler risultare ermetico. Ha affermato che vivere esclusivamente di musica sarebbe un sogno, sottolineando l’importanza del dialetto carnico nel suo modo di esprimersi. Silverio canta in questa lingua perché è lì che si sente più autentico, preferendo mantenere un legame diretto con le proprie radici linguistiche.

Massimo Silverio è un vero e proprio talento della musica italiana: canta in carnico perché è nel dialetto che si sente sincero. E nonostante due album ben accolti dalla critica vivere di musica non è ancora facile: "È una battaglia: appena ti fermi, rischi di bloccarti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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