Arianna Mihajlovic a Domenica In | Ho il privilegio di vivere voglio farlo anche per Sinisa
A più di due anni dalla scomparsa, Arianna Rapaccioni è stata ospite di Domenica In, dove ha ricordato il suo compagno, Sinisa Mihajlovic. Durante l’intervista, ha affermato di sentire di avere il privilegio di vivere e di voler continuare a farlo anche per lui. La donna ha condiviso i sentimenti legati alla perdita, parlando della volontà di affrontare il presente con determinazione e senza rinunciare alla speranza.
Arianna Rapaccioni ricorda Sinisa Mihajlovic a Domenica In: "Voglio vivere anche per lui". A oltre due anni dalla morte, il dolore e la forza di andare avanti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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